МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Банкротство банков в США вряд ли повлияет на торговое взаимодействие России и Китая, но в случае, если ситуация приведет к мировому финансовому кризису, торговля Москвы и Пекина может уменьшиться, заявил в четверг заведующий сектором экономики и политики Китая Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО РАН Сергей Луконин. СМИ: Польша стоит на пороге банкротства

"На данный момент масштаб обанкротившихся банков по сравнению со всей американской экономикой незначителен… Пока я не вижу, как банковский кризис в США может повлиять на усиление российско-китайского взаимодействия. Здесь я бы отметил следующее. Если вдруг негативные явления в Америке и Швейцарии запустят мировой финансовый кризис, то российско-китайская торговля может уменьшиться", — сказал Луконин в ходе круглого стола, организованного медиагруппой "Россия сегодня".

По мнению эксперта, если кризис затронет Китай, то Пхеньян будет "предъявлять меньше спроса на российские энергоносители".