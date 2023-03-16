МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Российский мобильный оператор Tele2 имеет право на использование этого бренда за пределами осени 2023 года, заявил глава "Ростелекома" Михаил Осеевский журналистам в кулуарах форума РСПП. Глава "Ростелекома" оценил возможность выплаты компанией дивидендов

В марте газета "Ведомости" со ссылкой на источник написала, что у российского телекоммуникационного оператора Tele2 (ООО "Т2 мобайл") в сентябре истекает срок действия контракта со шведской Tele2 AB на использование бренда. Однако позже компания опровергла эту информацию.

По словам Осеевского, ситуация с брендом нормальная. "Мы заранее озаботились этой проблемой….Бренд мы имеем право использовать за пределами того срока, который был назван. Дальше, чем осень 2023 года", — сказал он.

При этом еще в марте прошлого года газета "Коммерсант" писала, что Tele2 зарегистрировал более 20 доменов, обыгрывающих такие названия, как "Т2", "T-plus", "t2you". Источники издания на телекоммуникационном рынке, в том числе среди партнеров мобильного оператора, утверждали, что он готовит ребрендинг.

Шведская Tele2 AB в апреле прошлого года заявила, что не будет продлевать лицензию по истечении срока действия текущего контракта на бренд с российской Tele2.

Российский оператор Tele2 ранее был подразделением шведской компании Tele2 AB. В марте 2013 года оператора выкупил ВТБ, получив права на использование бренда сроком на десять лет. В 2020 году 100% акций Tele2 консолидировала компания "Ростелеком".