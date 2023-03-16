МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Чистая прибыль "Газпрома" по РСБУ по итогам 2022 года составила 747,246 миллиарда рублей, сократившись на 72,2% по сравнению с предыдущим годом, следует из отчета компании. Eni, PGNIG, Gasum и "Нафтогаз" инициировали разбирательства с "Газпромом"

Выручка за отчетный период выросла на 24,9% — до 7,979 триллиона рублей. Себестоимость продаж составила 4,769 триллиона рублей, увеличившись на 73,5%.