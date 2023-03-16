2023-03-16T13:42:04+03:00
2023-03-16T13:42:04+03:00
2023-03-16T13:42:04+03:00
2023
https://1prime.ru/business/20230316/840092705.html
Чистая прибыль "Газпрома" упала на 72,2 процента
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
. Чистая прибыль "Газпрома" по РСБУ по итогам 2022 года составила 747,246 миллиарда рублей, сократившись на 72,2% по сравнению с предыдущим годом, следует из отчета компании... ПРАЙМ, 16.03.2023
энергетика, бизнес, новости, газ, россия, газпром, чистая прибыль, отчетность
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Чистая прибыль "Газпрома" по РСБУ по итогам 2022 года составила 747,246 миллиарда рублей, сократившись на 72,2% по сравнению с предыдущим годом, следует из отчета компании.
Выручка за отчетный период выросла на 24,9% — до 7,979 триллиона рублей. Себестоимость продаж составила 4,769 триллиона рублей, увеличившись на 73,5%.