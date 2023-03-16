МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Ответственные бизнесмены не прячут свои активы в офшоры, не отделяют себя от региона и вкладываются в развитие и благополучие всех вокруг, заявил президент России Владимир Путин, выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Западу придется обратиться к России за репой, заявил Путин

"Сегодня мы видим примеры такого достойного отношения к делу, как к высокой миссии предпринимателя, которым не все равно, где, в каких условиях работают их компании, их люди, их специалисты, которые направляют свой предпринимательский талант — а это действительно талант — не только на извлечение какой-то выгоды, на сверхпотребление, но и на общественные блага. И вместо работы в офшорах и вывода полученных здесь средств на вещи, скажем так, не первой необходимости, запускаются специальные программы поддержки", — сказал он.

Путин подчеркнул, что ответственные предприниматели заботятся о благе сотрудников и членов их семей, наравне с региональными властями направляют средства на дороги, больницы, спортивное, культурные объекты.

"Словом, делают жизнь всех вокруг лучше. Таких инициатив, приносящих реальную пользу людям, должно быть больше, и подобные проекты должны быть интересными, разумеется, посильными и крупному, и среднему, и малому бизнесу, и субъектам федерации, если осуществлять эти проекты совместно", — пояснил российский лидер.

По словам президента, государство со своей стороны будет всячески поддерживать ответственный бизнес, тех, кто готов бороться и за свое дело, и за благополучие своих коллективов, людей, которые у них работают, и за благополучие всех граждан России.

Кроме того, Путин задал вопрос, как теперь живется бизнесменам, которые ранее говорили ему, что на Западе надежнее.

"Знаете, ну, мы же со многими здесь многие годы знакомы, и часто слышал: "Ну, там надежнее", — а теперь?", — сказал он.