МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Минпромторг указал Wildberries на крайнюю необходимость усилить обратную связь с сотрудниками и партнерами, при этом ведомство будет мониторить ситуацию, сообщил журналистам статс-секретарь — замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов. Роспотребнадзор призвал Wildberries соблюдать права потребителей

Во вторник владельцы и представители пунктов выдачи заказов (ПВЗ) осадили офис маркетплейса в Москве из-за недовольства новыми условиями работы, в частности, коллективной ответственностью и 100% штрафом за возврат товара. В СМИ также появилась информация, что пункты выдачи будут закрыты в рамках забастовки. В компании агентству сообщили, что информация о забастовках и закрытии ПВЗ не соответствует действительности, пункты продолжают свою работу штатно. Позже там добавили, что несколько пунктов были закрыты в "целях безопасности".

"Мы указали Wildberries на крайнюю необходимость усилить обратную связь как с сотрудниками, так и с партнерами компании. Безусловно, помимо внутреннего контроля для предотвращения мошеннических действий любому маркетплейсу (который является особенным форматом розничной торговли) необходимо в постоянном режиме развивать и совершенствовать свои сервисы и инструменты, уделяя особое внимание эффективности каналов обратной связи с продавцами и покупателями, менеджерами ПВЗ и партнерами", — заявил он.

Вместе с тем, по его словам, министерство позитивно оценивает озвученное сегодня стремление компании к разрешению проблемных ситуаций — например, временную заморозку списаний за подмены товара с владельцев партнерских точек выдачи заказов и менеджеров ПВЗ.

В четверг Wildberries сообщил РИА Новости, что отменил свыше 10 тысяч некорректных штрафов за подмену товаров, также будет обновлена система обратной связи с сотрудниками и партнерами.

"Мы надеемся, что это решение и другие меры, которые должна предпринять компания, поможет разобраться во всех спорных вопросах совместно с другими участниками. Разумеется, мы будем мониторить ситуацию", — добавил Евтухов.