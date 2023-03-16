МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. России следует развивать производственные мощности в партнерстве с дружественными странами, заявил на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей президент РФ Владимир Путин. Западу придется обратиться к России за репой, заявил Путин

"Прежде всего именно на основе собственной технологической базы, в том числе, в партнерстве с дружественными странами нам нужно увеличивать производственные мощности, открывать новые предприятия, создавать рабочие места на всей территории страны. Я прекрасно понимаю те угрозы, которые имеют место быть и то, на что указывают нам недоброжелатели, говоря о том, что в среднесрочной перспективе у России возникнут проблемы. Да это такая угроза, которую нужно иметь в виду", — сказал он.

Путин отметил, что Россия преодолеет данную угрозу, так как это среднесрочная перспектива.

"Призываю вас не ждать, когда наступят негативные последствия этой среднесрочной перспективы, действовать нужно прямо сейчас", — добавил российский лидер.

По словам Путина, Россия продолжит расширять внешнеторговые контакты с государствами растущих регионов мира. Путин оценил ситуацию с российским автопромом

"Что сегодня определяет состояние отечественных отраслей производства, формирует новый экономический тренд? Первое: нам удалось компенсировать фактическое закрытие западных рынков. Расширить внешнеторговые контакты России с государствами быстро растущих регионов мира. Вы знаете, мы и так и в предыдущие годы, до всех этих кризисных явлений и специальных операций, мы ориентировались постепенно-постепенно на быстро развивающиеся рынки. Ну а теперь ситуация сложилась таким образом, что выяснилось, что мы делали это не напрасно, более того даже, делали меньшими темпами, чем должны были бы делать. Но ничего. Дело в том, что мы этот тренд просто продолжаем", — сказал он.

За последний год товарооборот России "с этими регионами мира, с этими странами рос двузначными темпами и продолжает увеличиваться", отметил он.