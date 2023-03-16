Мишустин потребовал от властей гибкости из-за санкций
Мишустин: от властей требуется гибкость на фоне сложные условия санкций для бизнеса
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МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Учитывая сложные условия санкций для бизнеса, от властей требуется гибкость и оперативная тактика принятия решений, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
"Учитывая сложные условия внешних ограничений, в которых работает бизнес, конечно, от нас требуется максимальная гибкость и оперативная тактика при принятии решений", — сказал он на встрече с фракцией "Новые люди".
Мишустин отметил важность обратной связи от предпринимательского сообщества и экспертов.