МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Учитывая сложные условия санкций для бизнеса, от властей требуется гибкость и оперативная тактика принятия решений, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. Европа не заметила главного: как Россия уживается с санкциями

"Учитывая сложные условия внешних ограничений, в которых работает бизнес, конечно, от нас требуется максимальная гибкость и оперативная тактика при принятии решений", — сказал он на встрече с фракцией "Новые люди".

Мишустин отметил важность обратной связи от предпринимательского сообщества и экспертов.