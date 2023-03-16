МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Динамика курса рубля может стать причиной невозможности выплаты дивидендов компанией Polymetal Int (объединяет активы АО "Полиметалл"), сообщил в ходе онлайн конференции главный исполнительный директор компании Виталий Несис. Россияне стали больше тратить на путешествия

"Если рубль укрепится, это снизит вероятность возобновления выплаты дивидендов в этом году", — сообщил Несис.

По его словам, текущая динамика денежных потоков и динамика затрат достаточно положительны. "Тем не менее, я должен признать, что значительная часть этого позитива связана с девальвацией рубля, и самая большая угроза возобновлению дивидендов с точки зрения эффективности бизнеса, безусловно, исходит от динамики обменного курса", — подчеркнул глава компании.

Он также добавил, что отношение чистого долга по отношению к EBITDA должно быть ниже 2х, ближе к 1,5х, "чтобы совет директоров утвердил дивиденды, и это не выглядело бы так, как будто мы ставим под угрозу устойчивость нашего финансового положения".

Ранее компания сообщила, что совет директоров рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2022 год. По итогам 2021 года Polymetal также не начислял и не выплачивал дивиденды.

Головная компания группы — Polymetal International — зарегистрирована на острове Джерси. По состоянию на 31 декабря 2022 года крупнейшим акционером компании является группа ИСТ Александра Несиса с 23,9% акций, PPF Group владеет 3,3%, директора и менеджмент контролируют 0,9%. В свободном обращении находятся 75,2%.