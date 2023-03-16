МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Чистая прибыль "Новатэка" по РСБУ в 2022 году выросла 2,01 раза по сравнению с предшествующим годом и составила 640,36 миллиарда рублей, следует из отчетности компании.

Выручка компании при этом выросла на 10,3%, до 804,688 миллиарда рублей, а себестоимость продаж составила 451,914 миллиарда рублей, увеличившись на 6,4%.

Валовая прибыль в 2022 году выросла на 15,6% — до 353,774 миллиарда рублей. Прибыль до налогообложения продемонстрировала рост в 1,96 раза, до 670,265 миллиарда рублей. Прибыль от продаж увеличилась на 19,9% — до 180,493 миллиарда рублей.

Доходы от участия в других организациях выросли в 2,4 раза — до 533,208 миллиарда рублей.

"Новатэк" — один из крупнейших производителей природного газа в России. Компания создана в 1994 году, занимается разведкой, добычей, переработкой и реализацией газа и жидких углеводородов. Месторождения и лицензионные участки "Новатэка" расположены преимущественно в Ямало-Ненецком автономном округе.