МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин пошутил на съезде РСПП, что видит, как административные органы власти "душат" бизнес, и сказал, что они вместе будут бороться с бюрократией. Путин призвал не допустить проблем в экономике, которых хотят на Западе

В ходе мероприятия Путин попросил дать слово участнику, поднимавшему руку.

"Дайте микрофон", — сказал президент организаторам съезда.

"Они вас душат, я вижу, да. Только административные органы власти, ослабляя свою железную хватку, дадут возможность бизнесу развиваться активно, поступательно, с блестящим результатом, которые вы хотите добиться… Мы будем вместе, будем бороться с этой бюрократией", — сказал российский лидер, обращаясь к присутствующим представителям бизнеса.

Получивший слово участник — основатель медиахолдинга МАЕR Константин Майор — рассказал, что его бизнес занимается новыми технологиями в СМИ. "У нас есть новые технологии, которые мы хотим презентовать вам, чтобы вы могли их одобрить, посмотреть и оценить", — пояснил Майор.

"Честно говоря, не понял, о чем речь. Я помню такую частушечку детскую: "Я — девочка-припевочка, танцую и пою, я Ленина не знаю, но я его люблю". Я не знаю, о чем вы говорите, но я поддерживаю", — пошутил Путин.

Бизнесмен уточнил, что речь идет о рекламных технологиях, позволяющих стать новым видом медиа для тех предпринимателей, которые активно развивают свой бизнес в России. Путин поручил обеспечить дополнительное повышение МРОТ

"И на внешних экранах десятков городов России трансляция была вашего послания, и мы свои слоганы, которые на бегущей строке, они в этих десятках городов, как цели деятельности РСПП, высвечивались, поэтому все теперь знают, что такое РСПП, и предложение всем вступать — это фишка", — сказал президент РСПП Александр Шохин и пояснил, что группа МАЕR, в том числе, занимается наружной рекламой, активно сотрудничает с администрацией президента.

"Фишка, видите ли, в том, что вон там бежит строка, а здесь ничего не бежит… Ничего не бежит, я ничего не вижу", — сказал Путин и указал на экран в зале.

"Конечно нам очень хочется, чтобы все, о чем вы сказали, развивалось на национальной почве и, конечно, сделаем все, чтобы вас поддержать, я без всяких шуток уже говорю… Только имейте в виду, что мы вместе, мы свои", — заключил Путин.