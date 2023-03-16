Песков отметил содержательность встречи Путина с бизнесом
Песков: встреча Путина с бизнесом прошла содержательно, правительству дали поручения
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МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Встреча президента РФ Владимира Путина с представителями бизнеса прошла содержательно и предметно, по её итогам кабмину дан целый ряд поручений, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Очень интересно, содержательно, предметно. Целый ряд поручений дан правительству", — сказал Песков в ответ на вопрос о том, как прошла встреча.
Песков также отметил, что обсуждались и налоговые вопросы.