МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Встреча президента РФ Владимира Путина с представителями бизнеса прошла содержательно и предметно, по её итогам кабмину дан целый ряд поручений, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Названы страшные последствия подрыва "Северных потоков"

"Очень интересно, содержательно, предметно. Целый ряд поручений дан правительству", — сказал Песков в ответ на вопрос о том, как прошла встреча.

Песков также отметил, что обсуждались и налоговые вопросы.