Политик Филиппо заявил, что французские власти толкали бизнес к уходу из России
ПАРИЖ, 17 мар — ПРАЙМ. Власти Франции толкали бизнес к уходу из России, а французам все равно, они не бойкотировали компании, которые остались в РФ, сообщил в интервью РИА Новости лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо.
"Причина, по которой они (французские компании) покинули Россию, исключительно политическая. Концерн Renault мог бы остаться в России, и, я думаю, что он хотел бы там остаться", — сказал Филиппо.
Он напомнил, что для этой компании Россия являлась вторым рынком в мире, и она многое потеряла, уйдя из РФ.
"И никакого давления со стороны общественного мнения не было. Никто из французов не требовал от Renault уйти из России. Мы видим, что Auchan и Leroy Merlin остались в России, и во Франции никто не перестал ходить в эти магазины, французы не устраивали им бойкот. Никакого давления со стороны народа не было, давление было исключительно со стороны властей", — отметил политик.
По мнению Филиппо, если бы политического давления не было бы, французские компании продолжали бы работать в России, и никто не просил бы их уйти с российского рынка, так как "французам вообще все равно".
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00.
https://1prime.ru/business/20230317/840102354.html