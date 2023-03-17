ПАРИЖ, 17 мар — ПРАЙМ. Власти Франции толкали бизнес к уходу из России, а французам все равно, они не бойкотировали компании, которые остались в РФ, сообщил в интервью РИА Новости лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо. Французский политик возмутился молчанием Парижа после статьи Херша

"Причина, по которой они (французские компании) покинули Россию, исключительно политическая. Концерн Renault мог бы остаться в России, и, я думаю, что он хотел бы там остаться", — сказал Филиппо.

Он напомнил, что для этой компании Россия являлась вторым рынком в мире, и она многое потеряла, уйдя из РФ.

"И никакого давления со стороны общественного мнения не было. Никто из французов не требовал от Renault уйти из России. Мы видим, что Auchan и Leroy Merlin остались в России, и во Франции никто не перестал ходить в эти магазины, французы не устраивали им бойкот. Никакого давления со стороны народа не было, давление было исключительно со стороны властей", — отметил политик.

По мнению Филиппо, если бы политического давления не было бы, французские компании продолжали бы работать в России, и никто не просил бы их уйти с российского рынка, так как "французам вообще все равно".

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