МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Для жителей Москвы идеальной могла бы стать зарплата в размере 191 тысячи рублей в месяц, показал опрос сервиса по подбору вакансий "Работа.ру". Названы обязательные выплаты при увольнении сотрудника

При этом "аппетит" мужчин выше, чем женщин: первые считают идеальной зарплату в 205 300 рублей в месяц, вторые назвали сумму в 179 100 рублей.

Респонденты в категории от 35 до 44 лет называют самые большие суммы (211 200 рублей в месяц), а молодежь от 18 до 24 лет грезят о ежемесячном заработке в 148 тысяч рублей.

Представители IT-отрасли и коммуникаций в среднем хотели бы получать до 263 300 рублей ежемесячно. В строительстве запросы чуть ниже: 222 600 рублей. На третьем месте — порядка 200 тысяч в месяц — ожидания работников направлений, связанных с ретейлом, торговлей и продажами.

Замыкают первую пятерку работники производства и агропромышленного сектора (194 800 рублей ежемесячно) и представители транспортной и логистической сферы — 193 700 рублей.