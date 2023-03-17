МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Ленинский суд Нижнего Новгорода обязал Владимира Позднякова, основателя "Мужского государства"*, выплатить компании "Гранат" бренда "Тануки" 92,5 тысячи рублей ущерба за информационную атаку. Об этом рассказали РИА Новости в суде. Суд запретил блогерше Лерчеку пользоваться интернетом

"Требования удовлетворены частично, 92 тысячи 536 рублей взыскано с Позднякова", — сообщили собеседники агентства.

Отмечается, что речь идет об ущербе от призывов отказаться от сделанных в "Тануки" заказов, в связи с чем ресторану приходилось утилизировать блюда.

В суде подчеркнули, что ответчиками выступали основатель "Мужского государства"* Владислав Поздняков, а также предполагаемые участники объединения Дмитрий Губанов и Игорь Носов, в удовлетворении иска к которым было отказано.

* Запрещенная в России экстремистская организация.