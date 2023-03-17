МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Wildberries возобновит приостановленное сотрудничество с рядом партнерских пунктов выдачи заказов (ПВЗ) при соблюдении ими договора-оферты, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. Россиянам раскрыли, почему штрафы Wildberries для работников незаконны

Во вторник владельцы и представители ПВЗ осадили офис маркетплейса в Москве из-за недовольства новыми условиями работы, в частности коллективной ответственностью и 100% штрафом за возврат товара. В СМИ появилась информация, что пункты выдачи будут закрыты в рамках забастовки. В компании РИА Новости тогда сообщили, что информация о забастовках и закрытии ПВЗ не соответствует действительности, однако позже добавили, что несколько пунктов все же были закрыты "в целях безопасности".

"Онлайн-платформа возобновит сотрудничество с партнерскими пунктами выдачи заказов при условии соблюдения ими договора-оферты. Об этом договорились представители маркетплейса, инициативной группы ПВЗ и "Справедливой России", — заявили в Wildberries.

В компании пояснили, что речь идет о 15 партнерских пунктах выдачи заказов, сотрудничество с которыми ранее было приостановлено из-за нарушения оферты, а также уточнили, что ПВЗ в данный момент уже разблокированы.

Wildberries еще в среду объявила, что отменила свыше 10 тысяч некорректных штрафов и временно приостановила текущий механизм списаний за подмены, чтобы разобраться во всех спорных ситуациях. А в пятницу компания сообщила, что на базе "Опоры России" была создана согласительная комиссия по разрешению вопросов между маркетплейсом и партнерами пунктов выдачи заказов.