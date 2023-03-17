МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Совет директоров "Новатэка" рекомендовал акционерам выплатить дивиденды за прошлый год в размере 60,58 рубля на акцию, сообщила компания. Набиуллина заверила, что ЦБ не занимается безграничным печатанием денег

"…определить размер дивидендов по обыкновенным акциям ПАО "Новатэк" по результатам 2022 года в размере 60,58 рубля на одну обыкновенную акцию (без учета дивидендов, выплаченных по результатам первого полугодия 2022 года в размере 45 рублей на одну обыкновенную акцию)", — говорится в сообщении.

Дата закрытия реестра на получение дивидендов — 3 мая.

Годовое собрание акционеров "Новатэка" пройдет 21 апреля в заочной форме, говорится в материалах компании.

"Совет директоров принял решение созвать годовое общее собрание акционеров 21 апреля 2023 года в форме заочного голосования", — говорится в сообщении.

Дата закрытия реестра акционеров для участия в собрании — 28 марта.

"Новатэк" — один из крупнейших производителей природного газа в России. Компания создана в 1994 году, занимается разведкой, добычей, переработкой и реализацией газа и жидких углеводородов. Месторождения и лицензионные участки "Новатэка" расположены преимущественно в Ямало-Ненецком автономном округе.