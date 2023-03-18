МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения между Россией и Абхазией о признании и приведении в исполнение судебных и арбитражных решений по экономическим делам. Этот закон опубликован на портале правовой информации. В России сократили срок давности по экономическим преступлениям

"В соответствии с соглашением стороны взаимно признают и приводят в исполнение вступившие в законную силу решения судов и международных коммерческих арбитражей по спорам, возникающим при осуществлении предпринимательской и иной экономической деятельности", — сказано в заключении международного комитета Совета Федерации по этому закону.

Соглашение также определяет компетенцию суда на рассмотрение заявления, его содержание, порядок признания, приведения в исполнение судебных и арбитражных решений, основания отказа в признании и принудительном исполнении судебного решения.

Подписание соглашения состоялось на Х Петербургском международном юридическом форуме, который проходил с 29 июня по 1 июля 2022 года. Соглашение подписали министр юстиции Абхазии Анри Барциц и его российский коллега Константин Чуйченко. Документ был подписан 29 июня 2022 года