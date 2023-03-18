МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин подписал закон об обеспечении участия представителей госкорпорации "Роскосмос" в работе советов директоров компаний, в отношении которых используется "золотая акция". Документ опубликован на официальном портале правовой информации. В России сократили срок давности по экономическим преступлениям

Закон позволит обеспечить эффективную работу космической отрасли, пояснял журналистам председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.

Закон разрешает работникам "Роскосмоса" выступать представителями РФ в советах директоров (наблюдательных советах) и ревизионных комиссиях акционерных обществ (АО), в отношении которых используется специальное право ("золотая акция").

Таким образом, представители "Роскосмоса" смогут участвовать в работе наблюдательных советов и ревизионных комиссий АО, в отношении которых госкорпорация обеспечивает реализацию единой государственной политики; имеет кооперационные связи, но не является их акционером; либо имеет долю участия, не позволяющую оказывать существенное влияние на принимаемые решения.

В настоящее время к таким организациям относятся АО "Ипромашпром", АО "Уральский институт проектирования промышленных предприятий", ОАО "Машиностроительный завод "Арсенал", АО "Московский машиностроительный завод "Вымпел", указано в пояснительной записке.

Закон вступает в силу через 10 дней после официального опубликования.