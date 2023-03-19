МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Россия, нарастившая экспорт товаров в 2022 году до 591,5 миллиарда долларов, поднялась за год на две позиции среди крупнейших экспортеров в мире и заняла десятое место, следует из расчетов РИА Новости на основе данных национальных статистических служб. Экономист раскрыл последствия обвала американских банков для рубля

Крупнейшими товарными экспортерами в мире по итогам прошлого года остались Китай (3,6 триллиона долларов), США (2,1 триллиона) и Германия (1,7 триллиона долларов). Нидерланды, которые поставили на мировые рынки продукции на 760,6 миллиарда долларов, поднялись с пятого на четвертое место, сместив Японию, стоимость поставок которой составила 747,6 миллиарда.

Южная Корея осталась на шестом месте, экспортировав товаров на 683,6 миллиарда долларов. Италия (657,2 миллиарда), Франция (626,7) и Канада (599) поднялись на одну позицию — седьмое, восьмое и девятое места соответственно, что произошло благодаря падению Гонконга с седьмой на 11-ю позицию.

Сильнее всех свои позиции нарастили Саудовская Аравия, которая за год поднялась сразу на шесть срок — на 19-е место, и Норвегия, занявшая 28-е место вместо 33-го. На одну строку поднялась Бельгия, которая стала 16-м крупнейшим экспортером в мире. Также улучшили позиции Австралия, поднявшаяся на 18-е место с 20-го, и Индонезия, занявшая 26-ю строку вместо 28-й. Названы последствия роста китайской и индийской экономик для России

Из второй десятки крупнейших поставщиков товаров выпала Швейцария, которая заняла 21-е место, а из третьей — Ирландия, опустившаяся на одну позицию и ставшая 31-й.

В целом 30 крупнейших экспортеров в 2022 году нарастили поставки товаров на мировой рынок на 10,2% — до 19,98 триллиона долларов. Самый сильный рост экспорта зафиксировали Норвегия (+68%) и Саудовская Аравия (+48,3%). Единственными экономиками, чей экспорт снизился, стали Япония (-1,3%) и Гонконг (-9,2%).

Исследование проведено РИА Новости на основе данных национальных статистических служб 60 крупнейших экономик мира. В финальную выборку для публикации были включены 30 экономик, по состоянию на середину марта раскрывших данные за январь-декабрь прошлого года. Данные представлены в долларах США. В случае если статслужба предоставляет информацию только в национальной валюте, месячные или годовые данные пересчитывались по среднему за период курсу.