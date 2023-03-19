МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Предприниматели в Мариуполе смогут получить беспроцентные кредиты на открытие бизнеса на первых этажах жилых домов, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин президенту России Владимиру Путину. Путин подписал закон о страховке по вкладам онлайн

"Сейчас приняли решение, что первые этажи — предприниматели, кто заявится на сегодняшний день, мы тоже будем им оказывать помощь. Если предприниматель — владелец магазина на первых этажах — заявляет свои права и подтверждает, что он запускает рабочие места, мы ему даем кредит беспроцентный", — сказал вице-премьер.

Он также сообщил, что реконструкцию центра города планируется закончить к концу года.

"Сильно разбит центр, в центральной части часть зданий — памятники. Долго думали, сносить, не сносить. Приняли решение сохранить, сделали всю проектно-сметную документацию. Центр хотим к концу года, хотя бы фасадную часть, закончить. Центр очень красивый, сейчас будем проезжать", — сказал он.

По его словам, уже есть компании, желающие строить в городе. Путин оценил работу специальной экономической зоны в Крыму

"Уже есть, кто хочет строить. И есть люди, кто хочет купить", — сообщил Хуснуллин и добавил, что в городе есть 300 площадок под застройку, их будут выставлять на торг со стартовой ценой один рубль.

Вице-премьер добавил, что первую трамвайную линию планируется запустить в Мариуполе к лету.

"Запустили движение общественного транспорта, 110 автобусов работают. И, Владимир Владимирович, если получится, к лету хотим запустить первые трамвайные маршруты", — заявил он.

Кремль сообщил, что президент России прилетел в Мариуполь на вертолете, затем за рулем автомобиля объехал несколько районов города, совершая остановки. В поездке его сопровождал Хуснуллин. Речь шла о строительстве микрорайонов, социальных и образовательных объектов, медучреждений. В микрорайоне "Невский" Путин поговорил с горожанами. Также он осмотрел береговую линию города. Во время поездки по городу президент был за рулем, Хуснуллин рассказал о восстановлении города.