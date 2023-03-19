МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Российский бизнес заинтересован в связях со странами Африки, заявил вице-спикер Госдумы от фракции "Справедливая Россия — Патриоты — За правду" Александр Бабаков, входящий в оргкомитет форума "Россия — Африка". Российскому бизнесу посоветовали активнее идти в Африку

"У нас появляется возможность начать конструктивный диалог, позволяющий сблизить наши страны… хотелось бы, чтобы (гости и участники) мероприятия начали проникаться тем интересом, который проявляют не только большие компании, но и в целом российский бизнес. Не только бизнес но и политики. Я призываю вас к открытому диалогу", — сказал он в ходе делового завтрака форума.

Глава комитета Госдумы по экологии Дмитрий Кобылкин также отметил необходимость доступа стран мира к дешевой энергетике.

В мероприятии приняли участие представители российского крупного бизнеса и госкорпораций. В Африке растет сопротивление диктату США, заявил спикер партии Зимбабве

В Москве 19-20 марта проходит вторая международная парламентская конференция "Россия — Африка". В работе конференции участвуют представители научно-образовательного и экспертного сообществ из России и африканских стран, депутаты Госдумы, руководители федеральных органов исполнительной власти, сенаторы Совета Федерации, председатели законодательных органов субъектов Российской Федерации, представители бизнес-сообщества. Участие в конференции принимают более 40 делегаций из большинства стран Африки.

В рамках конференции запланированы двусторонние встречи председателя Госдумы Вячеслава Володина с рядом глав делегаций — спикеров парламентов и палат парламентов африканских стран.