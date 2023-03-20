МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Визит председателя КНР Си Цзиньпина в Москву поднимет на новый уровень торгово-экономические отношения между двумя странами, поможет увеличить объемы использования национальных валют во взаиморасчетах, расширить транспортные коридоры, открыть новые рынки товаров и услуг, заявил РИА Новости президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин. Си Цзиньпин прибыл в Москву

Глава Китая Си Цзиньпин пребывает в Москве с 20 по 22 марта по приглашению президента РФ Владимира Путина, лидеры обсудят вопросы дальнейшего развития взаимодействия двух стран.

"Визит Си Цзиньпина в Москву придаст дополнительный импульс углублению российско-китайских экономических связей. Ожидаем решений, способствующих эффективному преодолению внешних факторов, дестабилизирующих международное торгово-экономическое и инвестиционно-финансовое сотрудничество", — сказал глава ТПП РФ.

В первую очередь, по его словам, речь идет о формировании современной инфраструктуры трансграничных расчетов, а также "наращивании объемов использования национальных валют, расширении транспортных коридоров, взаимном открытии новых рынков товаров и услуг, развитии электронной коммерции".

Россию и Китай, напомнил Катырин, связывает тесное сотрудничество практически во всех сферах межгосударственных отношений. "Благодаря совместным усилиям в 2022 году достигнуты высокие показатели в сфере торговли. Согласно китайской официальной статистике, взаимный товарооборот вырос более чем на 29%, и превысил 190 миллиардов долларов", — заметил он.

Хорошая динамика, подчеркнул глава ТПП РФ, у инвестиционного сотрудничества. "В портфеле межправительственной российско-китайской комиссии — 79 значимых и перспективных проектов. Общая сумма заявленных инвестиций превышает 160 миллиардов долларов", — заключил Катырин.