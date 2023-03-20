МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Microsoft планирует в следующем году запустить свой магазин приложений мобильных игр на фоне конкуренции с Apple и Google, пишет Financial Times со ссылкой на представителя американской компании. Россиян предупредили о фейках с новыми правилами в WhatsApp и Telegram

"Microsoft готовится запустить новый магазин приложений для игр на iPhone и смартфонах Android уже в следующем году, если ее покупка Activision Blizzard за 75 миллиардов долларов будет одобрена регулирующими органами", — сообщает издание со ссылкой на главу издателя игр Xbox.

Как отметил в свою очередь в интервью глава подразделения Microsoft Gaming, включающего в себя Xbox, Фил Спенсер (Phil Spencer), компания пока может предлагать как собственные игры, так и проекты от партнеров не на всех устройствах. "Сегодня мы не может делать это на мобильных устройствах", — указал он.

В марте 2024 года в Евросоюзе должны вступить в силу новые правила по закону о цифровых рынках (DMA), которые требуют от Apple и Google открыть их мобильные платформы для магазинов приложений, принадлежащих и управляемых другими компаниями, отмечает издание.

Американская компания Microsoft была основана в 1975 году Биллом Гейтсом и Полом Алленом. Штаб-квартира находится в Редмонде, штат Вашингтон. Компания специализируется на разработке программного обеспечения, в частности Microsoft создала операционную систему Windows.