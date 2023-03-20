МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Перед российской экономикой и бизнесом стоит много задач в условиях санкционного давления, необходимо помогать предпринимателям избегать правонарушений и ни в коем случае не прибегать к методу "хватать и не пущать", заявил президент РФ Владимир Путин. Путин назвал приоритеты России в условиях санкций

"Ни в коем случае нельзя работать по принципу "хватать и не пущать", нужно в корне здесь изменить подходы в экономике и бизнесе", — подчеркнул он в ходе расширенной коллегии МВД.

Путин отметил необходимость помогать людям избегать неверных шагов или выбраться из затруднительной ситуации, если правонарушение уже было совершено. "Я имею в виду, конечно, прежде всего добросовестных участников экономической деятельности", — указал президент.

Глава государства также отметил, что в текущих условиях бизнесу в России приходится решать вопросы импортозамещения, организации производства и размещения заказов внутри страны. По словам президента, работа в этой сфере ведется каждый день, принося "огромные плюсы" для экономики, в том числе снижение безработицы до рекордно низких отметок.