МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Smurfit Kappa Group, ирландский изготовитель упаковочной продукции, объявил о завершении продажи своих предприятий в России местному руководству, сообщает компания в своем пресс-релизе. Бывшее российское подразделение Electrolux намерено запустить свой бренд

"Smurfit Kappa Group plc сообщает о завершении выхода с российского рынка. Группа заявила о своем намерении планомерно уходить с рынка в России 1 апреля 2022 года и впоследствии заключила соглашение о продаже своих российских предприятий местному руководству", — указывается в релизе.

У компании было в России четыре завода, один из них изготовлял коробки типа bag-in-box, три остальных — гофрокартонную упаковку. Заводы располагались в Москве и Санкт-Петербурге.

Smurfit Kappa Group — ирландская компания, один из ведущих производителей гофрокартонной упаковки в Европе и Латинской Америке. Была основана в 1934 году в Дублине. Годовой доход компании в 2022 году составил 12,8 миллиардов евро.