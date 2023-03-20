МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. "Яндекс" откроет свой новый офис в Турции, чтобы удержать уже уехавших в эту страну сотрудников, поделился мнением с РИА Новости ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин; найм новых работников уже идет, убедился корреспондент агентства. ФАС прекратит дело о дискриминации в поиске "Яндекса"

В феврале в СМИ появилась информация, что "Яндекс" планирует в марте открыть офис в турецком Стамбуле. Тогда в пресс-службе компании сообщали, что офис будет ориентирован на команды, которым нужно находиться в стране для развития сервисов на местном рынке.

В компании затруднились назвать точную дату открытия офиса, но заявили, что планы сохраняют. "В данный момент точную дату (открытия офиса — ред.) назвать не можем, но планы по открытию офиса не менялись", — сообщили агентству в "Яндексе" в понедельник.

Муртазин напоминает, что у компании уже был офис в Турции, однако в 2020 году он был закрыт. Он полагает, что новое открытие связано с желанием удержать уехавших в эту страну сотрудников. "У "Яндекса" очень много сотрудников уехали в Турцию, поэтому новый хаб они открывают ради них. Компания заинтересована в том, чтобы сохранить этих сотрудников у себя, это главная мотивация компании", — пояснил эксперт.

Между тем на платформе HeadHunter уже опубликована вакансия "Яндекса" "инженер технической поддержки" в Турции на полный рабочий день без указания заработной платы, убедился корреспондент РИА Новости. Там же опубликовано аналогичное предложение на английском языке, где отмечается, что "релокация не включена".

В начале марта в пресс-службе компании рассказывали, что гибридный режим работы станет основным в "Яндексе", при этом работать из офиса можно будет не только из России, но и в любом из международных хабов компании (например, в Казахстане, Армении, Сербии), также в некоторых случаях сохранится удаленка.