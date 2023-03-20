МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Совет директоров "Интер РАО" рекомендовал дивиденды по итогам 2022 года в 0,284 руб на акцию, что в сумме составляет 29,6 миллиарда рублей, сообщила компания. Совет директоров "Новатэка" рекомендовал выплатить дивиденды за 2022 год

"Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям "Интер РАО" по результатам 2022 года в размере 0,28365531801897 рубля на одну обыкновенную акцию общества в денежной форме", — говорится в материалах.

В сообщении компании уточняется, что в сумме выплата составляет 29,6 миллиарда рублей (рост почти на 20% по сравнению с уровнем предыдущего года), или 95% от чистой прибыли "Интер РАО" по российским стандартам бухгалтерского учёта. "Это вся чистая прибыль после обязательного отчисления в резервный фонд", — добавляется в сообщении.

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов — 30 мая 2023 года.