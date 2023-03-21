МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. "Яндекс Маркет" создаст рабочую группу, куда войдут в том числе владельцы пунктов выдачи заказов (ПВЗ), для помощи в разрешении спорных ситуаций, сообщила компания. Россиянам раскрыли, почему штрафы Wildberries для работников незаконны

"Предприниматели, имеющие пункты выдачи заказов "Яндекс Маркета", смогут участвовать в разборе спорных ситуаций между сервисом и другими владельцами ПВЗ маркетплейса. Для этого сервис создаст рабочую группу из экспертов, представителей отраслевых ассоциаций и владельцев ПВЗ "Маркета", — говорится в сообщении.

Отмечается, что группа сможет рекомендовать сервису, как разрешать вопросы, с которыми обратятся владельцы пунктов выдачи. Например, если партнер нарушит правила и маркетплейс решит его отключить, члены рабочей группы могут посоветовать сервису установить испытательный срок, чтобы владелец пункта исправил недочеты.

"Задача группы — сделать максимально прозрачным взаимодействие между сервисом и предпринимателями, а также конструктивно разрешать спорные ситуации… Это финальная инстанция, с помощью которой можно обжаловать решение сервиса, если партнер с ним не согласен. Или, например, если он уже обращался в техподдержку "Маркета", но еще не разрешил свой вопрос окончательно", — пояснили в компании.

При этом участвовать в работе группы смогут "опытные владельцы ПВЗ, которые пройдут отбор по нескольким критериям". Например, по данным онлайн-площадки, кандидат должен сотрудничать с маркетплейсом больше года и управлять сетью минимум из трех действующих пунктов выдачи.

На прошлой неделе конфликтная ситуация с владельцами пунктов выдачи произошла у другого крупного маркетплейса. Во вторник владельцы и представители ПВЗ осадили офис Wildberries в Москве из-за недовольства новыми условиями работы, в частности, коллективной ответственностью и 100% штрафом за возврат товара. Как сообщала компания, несколько пунктов позже были закрыты "в целях безопасности". Однако уже в пятницу приостановленное сотрудничество с 15 пунктами выдачи было возобновлено.