В Thyssenkrupp спорят о судьбе сталелитейного подразделения
Handelsblatt: набсовет Thyssenkrupp не может согласовать стратегию сталелитейного бизнеса
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МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Наблюдательный совет расходится во мнениях относительно правильной стратегии для сталелитейного бизнеса Thyssenkrupp, сообщила сегодня деловая газета Handelsblatt со ссылкой на источники в компании.
Генеральный директор Мартина Мерц на специальном заседании наблюдательного совета, которое состоится 31 марта, хочет представить планы по отделению сталелитейного подразделения. Однако некоторые члены руководства и профсоюз IG Metall хотят сохранить его и объявить подразделение одним из основных бизнесов группы, сообщает Handelsblatt.
Акции Thyssenkrupp выросли на премаркете у Lang&Schwarz на 2,2%.
Мерц с помощью уполномоченного инвестиционного банка Goldman Sachs обратилась к финансовому инвестору CVC Capital Partners, добавили в Handelsblatt.
CVC Capital Partners хочет предложить за сталелитейное подразделение всего один евро, сообщили газете несколько человек, знакомых с обсуждаемыми условиями. При этом CVC возьмет на себя инвестиционные обязательства и пенсионные обязательства на миллиарды евро.
Thyssenkrupp также надеется получить предложение от бразильской компании CSN, добавляет газета. Однако этот проект все еще находится на ранней стадии, и аудит еще не проведен.
Thyssenkrupp отказалась дать агентству Reuters комментарии.