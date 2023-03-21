МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Наблюдательный совет расходится во мнениях относительно правильной стратегии для сталелитейного бизнеса Thyssenkrupp, сообщила сегодня деловая газета Handelsblatt со ссылкой на источники в компании. Лондонская биржа металлов обнаружила на складе мешки камней вместо никеля

Генеральный директор Мартина Мерц на специальном заседании наблюдательного совета, которое состоится 31 марта, хочет представить планы по отделению сталелитейного подразделения. Однако некоторые члены руководства и профсоюз IG Metall хотят сохранить его и объявить подразделение одним из основных бизнесов группы, сообщает Handelsblatt.

Акции Thyssenkrupp выросли на премаркете у Lang&Schwarz на 2,2%.

Мерц с помощью уполномоченного инвестиционного банка Goldman Sachs обратилась к финансовому инвестору CVC Capital Partners, добавили в Handelsblatt. Агентство Fitch пересмотрело прогнозы по ценам на металлы

CVC Capital Partners хочет предложить за сталелитейное подразделение всего один евро, сообщили газете несколько человек, знакомых с обсуждаемыми условиями. При этом CVC возьмет на себя инвестиционные обязательства и пенсионные обязательства на миллиарды евро.

Thyssenkrupp также надеется получить предложение от бразильской компании CSN, добавляет газета. Однако этот проект все еще находится на ранней стадии, и аудит еще не проведен.

Thyssenkrupp отказалась дать агентству Reuters комментарии.