МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) удовлетворила ходатайство "Объединенной чайной компании" о приобретении российских активов международной чайной компании Ekaterra, владеющей чайными брендами Lipton, Saito и Brooke Bond, сообщает ведомство. "Объединенная чайная компания" хочет купить активы Lipton в России

"ФАС удовлетворила ходатайство ООО "Объединенная чайная компания" о приобретении основных производственных средств и нематериальных активов ООО "Экатерра…."Объединенная чайная компания" занимается производством чаев под брендами Eastford, Berryford, "Зеленый стандарт". "Экатерра" производит чай под марками Lipton, PG tips и другими", — говорится в сообщении.

По мнению службы, сделка не приведет к ограничению конкуренции на рынке чайной продукции.

В середине марта владелец 50% в "Объединенной чайной компании" Александр Конов объяснял принятое решение желанием приобрести один из самых производительных и высокотехнологичных комплексов для производства чайной продукции в РФ.

Ekaterra — бывший чайный бизнес Unilever, проданный в августе прошлого года компании CVC Capital Partners Fund VIII — прекращает деятельность на территории РФ. Компания сообщала, что чайные бренды Lipton, Saito и Brooke Bond должны перестать производиться в России к концу 2022 года, вскоре после этого прекратится и их продажа.