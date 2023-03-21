МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Отечественный бизнес ногами стоит на российской земле, не воспримет "совет" экс-посла США Майкла Макфола всерьез, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. В США раскрыли, как Байден неожиданно для всех обеспечил Путину победу

Ранее американский дипломат "порекомендовал" подсанкционным предпринимателям осудить действия России на Украине и внести пожертвования для снятия ограничений.

Песков отметил, отвечая на вопрос журналистов про "рекомендацию" Макфола, что крупный отечественный бизнес вкладывает средства в страну.

"Поэтому вот те, кто стоит ногами здесь, на российской земле, такие предложения вряд ли кем-то (из них будут) восприняты серьезно", — подчеркнул он.