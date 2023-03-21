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2023
https://1prime.ru/business/20230321/840140159.html
Бизнес вряд ли воспримет "совет" экс-посла США серьезно, заявил Песков
Бизнес
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. Отечественный бизнес ногами стоит на российской земле, не воспримет "совет" экс-посла США Майкла Макфола всерьез, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Ранее... ПРАЙМ, 21.03.2023
бизнес, новости, дмитрий песков, россия, бизнес
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Отечественный бизнес ногами стоит на российской земле, не воспримет "совет" экс-посла США Майкла Макфола всерьез, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Ранее американский дипломат "порекомендовал" подсанкционным предпринимателям осудить действия России на Украине и внести пожертвования для снятия ограничений.
Песков отметил, отвечая на вопрос журналистов про "рекомендацию" Макфола, что крупный отечественный бизнес вкладывает средства в страну.
"Поэтому вот те, кто стоит ногами здесь, на российской земле, такие предложения вряд ли кем-то (из них будут) восприняты серьезно", — подчеркнул он.