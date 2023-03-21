МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Продукцию, изготовленную на Кавказе, планируют начать маркировать специальным знаком "Сделано на Кавказе" для увеличения рынков сбыта и объемов производства, рассказали РИА Новости в Роскачестве. Wildberries будет продавать электронику и бытовую технику под своим брендом

"Роскачество и "Кавказ.РФ" начали разработку совместного проекта — системы добровольной сертификации "Сделано на Кавказе", которая будет способствовать развитию потребительского рынка региона и позволит товаропроизводителям Северного Кавказа расширять рынки сбыта и увеличивать объемы производства", — приводятся в сообщении слова руководителя организации Максима Протасова.

Отмечается, что производители, зарегистрированные в системе сертификации "Сделано на Кавказе", будут занесены в специальный открытый реестр и получат ряд преференций. Так, например, такие товары смогут в ускоренные сроки получить российский "Знак качества". Кроме того, они получат дополнительную поддержку в продвижении в федеральных торговых сетях.

"Кавказ исторически известен своей кухней, традициями гостеприимства. И сейчас в регионе выпускается качественная и экологически чистая продукция. Мы будем рады создать возможность купить проверенные, качественные товары с Северного Кавказа по всей стране, а местному бизнесу — увеличить объем и рынки сбыта", — подчеркивает генеральный директор "Кавказ.РФ" Андрей Юмшанов.