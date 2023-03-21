БАНГКОК, 21 мар — ПРАЙМ. Торговые палаты стран БРИКС в Таиланде представили во вторник в Бангкоке созданную ими совместную онлайновую торговую платформу, сообщил РИА Новости президент таиландско-российской торговой палаты Виталий Киселев. Будущее за БРИКС и ШОС, заявил иранский министр

В состав БРИКС (BRICS) входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южно-Африканская Республика.

"Сегодня состоялась инаугурация электронной торговой платформы Конфедерации торговых палат стран БРИКС в Таиланде, на которой присутствовали послы, торговые представители пяти стран, а также президенты пяти совместных с Таиландом торговых палат стран БРИКС и представители компаний-членов торговых палат", — сообщил агентству глава таиландско-российской торговой палаты.

На церемонии выступили представитель Совета по торговле Таиланда доктор Сомбат Тхиратракунчай, президент таиландско-бразильской торговой палаты, торговые представители России, Бразилии и Южной Африки, рассказал он.

"Торговая платформа представляет собой интернет-сайт, на котором предприятия-члены пяти торговых палат будут размещать информацию о своей продукции и своем интересе к тем или иным товарам для поиска торговых партнеров", — пояснил Киселев. Таиланд впервые с 2020 года вошел в топ популярных стран у россиян на весну

"После официальной части состоялось ознакомление членов пяти палат с конкретными особенностями платформы. Также присутствующим был предложен краткий курс обучения пользованию этой платформой", — добавил он.

Таиландско-российская торговая палата существует с 2005 года. В 1999 году была создана таиландско-российская торговая ассоциация, статус которой был затем повышен до торговой палаты.

Все остальные страны БРИКС также имеют действующие долгое время в Таиланде совместные торговые палаты, членами которых являются таиландские предприятия, предприятия с совместными инвестициями и предприятия и компании страны БРИКС.

Конфедерация торговых палат стран БРИКС в Таиланде была образована в 2016 году.