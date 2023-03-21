МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. "Яндекс" направил апелляцию на решение биржи NASDAQ провести делистинг его акций класса А, ожидается, что слушание по апелляции состоится в течение 45 дней с момента подачи, говорится в сообщении компании. HeadHunter раскрыла, повлияет ли на компанию делистинг с биржи Nasdaq

NASDAQ и Нью-Йоркская фондовая биржа в прошлую среду объявили о планах делистинга ценных бумаг ряда компаний в основным бизнесом в России, в том числе "Яндекса", HeadHunter, Ozon, Qiwi и ЦИАН. Позже Московская биржа сообщила, что продолжит торги бумагами этих компаний в обычном режиме.

Тогда же "Яндекс" сообщил, что оспорит решение о делистинге своих акций с биржи, при этом возможный делистинг не повлияет на операционную деятельность компании.

"Яндекс направил апелляцию на решение NASDAQ провести делистинг акций компании класса А. Уведомление о делистинге Яндекс получил 15 марта. Ожидается, что слушание по апелляции состоится в течение 45 дней с момента подачи. По правилам биржи, делистинг не может быть осуществлён, пока идёт рассмотрение. Торги ценными бумагами компании не производятся с 28 февраля 2022 года", — говорится в сообщении компании.