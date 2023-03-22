МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Сближение России и Китая позволяет говорить о возможном открытии китайских банков и компаний на территории РФ, кроме того, такое развитие событий может отразиться на увеличении поставок продукции тяжелой промышленности, сказала РИА Новости управляющий партнер Key Consulting Group Анастасия Кучерена. WSJ: высказывания Путина и Си Цзиньпина вызвали переполох на Западе

Как отмечает эксперт, лидеры Китая и России заявили, что не намерены снижать темпы сближения — это позволяет говорить о том, что предпосылки к еще большему увеличению товарооборота, созданию специальных экономических условий, изменения в расчетах (в том числе и в расчетах в национальных валютах) могут стать реальностью.

"Межправительственная российско-китайская комиссия по инвестиционному сотрудничеству уже насчитывает 79 проектов на сумму свыше 165 миллиардов долларов, а по словам председателя правительства РФ Михаила Мишустина, товарооборот дойдет до отметки 200 миллиардов долларов. Такое направление диалога дает возможность предположить о развитии инвестиционного сотрудничества между странами, а значит и об открытии офисов китайских компаний и банков на территории РФ", — считает Кучерена.

Также, по ее мнению, есть основание считать, что будет наращиваться поставка продукции, которая может быть востребована российской тяжелой промышленностью: деталей, комплектующих, реактивов. "Это значительная поддержка для РФ и дополнительные возможности развития экономики для Китая", — считает эксперт.

Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Россию с рабочим визитом 20 марта, это его первая заграничная поездка после переизбрания на должность главы государства на третий срок. В понедельник у председателя КНР состоялась неформальная встреча с президентом РФ Владимиром Путиным. Во вторник прошли российско-китайские переговоры с участием делегаций. В рамках визита было подписано совместное заявление о плане развития ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 года.

Путин отметил, что достигнутые на переговорах России и Китая договоренности послужат укреплению российско-китайской дружбы, будут способствовать процветанию стран.