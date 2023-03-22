Аналитик Кучерена: сближение России и Китая приведет к открытии компаний и банков в стране
МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Сближение России и Китая позволяет говорить о возможном открытии китайских банков и компаний на территории РФ, кроме того, такое развитие событий может отразиться на увеличении поставок продукции тяжелой промышленности, сказала РИА Новости управляющий партнер Key Consulting Group Анастасия Кучерена.
Как отмечает эксперт, лидеры Китая и России заявили, что не намерены снижать темпы сближения — это позволяет говорить о том, что предпосылки к еще большему увеличению товарооборота, созданию специальных экономических условий, изменения в расчетах (в том числе и в расчетах в национальных валютах) могут стать реальностью.
"Межправительственная российско-китайская комиссия по инвестиционному сотрудничеству уже насчитывает 79 проектов на сумму свыше 165 миллиардов долларов, а по словам председателя правительства РФ Михаила Мишустина, товарооборот дойдет до отметки 200 миллиардов долларов. Такое направление диалога дает возможность предположить о развитии инвестиционного сотрудничества между странами, а значит и об открытии офисов китайских компаний и банков на территории РФ", — считает Кучерена.
Также, по ее мнению, есть основание считать, что будет наращиваться поставка продукции, которая может быть востребована российской тяжелой промышленностью: деталей, комплектующих, реактивов. "Это значительная поддержка для РФ и дополнительные возможности развития экономики для Китая", — считает эксперт.
Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Россию с рабочим визитом 20 марта, это его первая заграничная поездка после переизбрания на должность главы государства на третий срок. В понедельник у председателя КНР состоялась неформальная встреча с президентом РФ Владимиром Путиным. Во вторник прошли российско-китайские переговоры с участием делегаций. В рамках визита было подписано совместное заявление о плане развития ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 года.
Путин отметил, что достигнутые на переговорах России и Китая договоренности послужат укреплению российско-китайской дружбы, будут способствовать процветанию стран.
https://1prime.ru/business/20230322/840158737.html