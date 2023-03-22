МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) регистрирует профсоюзы, созданные сотрудниками Wildberries в Челябинской и Липецкой областях, которые затем принимаются в региональные федерации профсоюзов, сообщил заместитель председателя ФНПР Александр Шершуков. Россиянам раскрыли, почему штрафы Wildberries для работников незаконны

"В некоторых регионах, вот, в Челябинске там они сейчас регистрируют профсоюзную структуру и ее берут по соглашению в Федерацию профсоюзов Челябинской области… В Липецкой области тоже", — сказал Шершуков журналистам.

Он пояснил, что по той информации, которая имеется у ФНПР, в этих регионах есть переработки, случаи, когда человек выполняет дополнительные обязанности, которые не прописаны у него в трудовом договоре.

"Здесь речь идет еще об этой теме, сейчас мы столкнулись с этим на примере Wildberries, но никто же не копал, что происходит в "Озоне", никто не копал, что происходит в "Яндекс Доставке" и "Яндекс Маркете" кстати, а давайте посмотрим, что там происходит. Может там качественно не отличаются вот эти вещи", — заключил Шершуков. Wildberries будет продавать электронику и бытовую технику под своим брендом

Ранее владельцы и представители пунктов выдачи заказов (ПВЗ) осадили офис маркетплейса в Москве из-за недовольства новыми условиями работы, в частности, коллективной ответственностью и 100% штрафом за возврат товара. В СМИ также появилась информация, что пункты выдачи будут закрыты в рамках забастовки. В компании агентству сообщили, что информация о забастовках и закрытии ПВЗ не соответствует действительности, пункты продолжают свою работу штатно. Позже там добавили, что несколько пунктов были закрыты в "целях безопасности".