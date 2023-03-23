МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. "Почта России" открывает 3 новых центра оцифровки письменной корреспонденции в Челябинске, Екатеринбурге и Новосибирске с общей производительностью в 12,5 миллиона страниц, или в среднем более 1 миллиона писем в год, сообщила компания. Совфед одобрил закон о доставке пенсий Почтой России

"Почта России" открывает 3 новых центра оцифровки письменной корреспонденции в Челябинске, Екатеринбурге и Новосибирске. Их суммарная производительность – 12,5 миллиона страниц, или более одного миллиона писем в среднем в год", — говорится в сообщении.

Отмечается, что новые центры позволят предложить услугу по оцифровке компаниям в Сибирском и Уральском федеральных округах. Оригиналы писем хранятся бесплатно месяц, после чего клиент может продлить срок, получить их или отправить на утилизацию.

"Спрос на услугу оцифровки растет, и мы увеличиваем мощности, чтобы наши клиенты по всей стране могли получить качественный сервис. Новые центры позволят нарастить производительность и переводить в "цифру" корреспонденцию на месте, не дожидаясь отправки в Москву и Санкт-Петербург", — отметил руководитель по развитию продукта "Оцифровка" Роман Лутковский.

"Почта России" запустила пилотный проект по оцифровке письменной корреспонденции с возможностью загрузки скан-копий в системы электронного документооборота клиентов осенью 2020 года. По оценкам компании, оцифровка входящей корреспонденции в среднем на 25% снижает время и трудозатраты в полном цикле документооборота.