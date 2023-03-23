ТАШКЕНТ, 23 мар — ПРАЙМ. Объем продаж продукции из Узбекистана на платформе Wildberries в 2022 году вырос в 2 раза, до 19,1 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба маркетплейса. Раскрыто будущее маркетплейсов после скандала с Wildberries

"Международная онлайн-платформа продолжает развивать партнерские отношения с бизнесом Узбекистана и подводит итоги старта сотрудничества в 2022 году. Местная продукция востребована на платформе – продажи в 2022 году выросли в 2 раза, до 19,1 миллиарда рублей год к году", — говорится в релизе компании.

По данным пресс-службы, в прошлом году число предпринимателей из Узбекистана, которые реализуют свои товары через Wildberries, выросло в два раза — до 1865. Среди узбекистанской продукции на маркетплейсе наибольшей популярностью пользуется одежда, товары для детей и для дома, продукты, а также косметика.