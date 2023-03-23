МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. UBS Group AG, как ожидается, сократит портфель Credit Suisse Group в сфере морских перевозок, который оценивается в 10 млрд долларов, сообщила в среду газета Wall Street Journal. Эти активы достались UBS в рамках экстренного поглощения Credit Suisse, состоявшегося в воскресенье. UBS готов выкупить собственные облигации

UBS также может попытаться продать портфель, но это может побудить владельцев счетов перевести их в другое место, сообщила WSJ со ссылкой на осведомленные источники.

Около половины портфеля морских перевозок приходится на греческих судовладельцев, которые используют свои депозиты в подразделении по управлению частным капиталом в качестве залога для финансирования новых судов.

"Наш греческий бизнес по управлению частным капиталом является неотъемлемой частью нашей стратегии в европейском регионе. Мы стремимся к его развитию и недавно объявили о назначении нового рыночного руководителя для поддержки этих амбиций", — говорится в заявлении UBS, направленном по электронной почте в адрес Reuters.

Credit Suisse не ответил на просьбу о комментарии.

На прошлой неделе швейцарские власти объявили, что UBS согласился купить своего конкурента Credit Suisse. Это слияние призвано сдержать кризис доверия, охвативший мировые банковские системы.