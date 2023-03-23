Ушедшие из России компании не заботятся о сотрудниках, заявил Мишустин
Мишустин: власти поддержат иностранный бизнес при реализации проектов в России
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МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Иностранный бизнес может комфортно работать в России, власти окажут поддержку при реализации проектов в нашей стране, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
"Мы создавали все необходимые условия для работы тех компаний, кто видит свое будущее в России. В том числе и для иностранного бизнеса из недружественных государств. Несмотря на все ограничения, отрицание прав собственности, дискриминационные меры, с которыми столкнулся российский бизнес на Западе, у нас иностранным компаниям работалось и работается комфортно", — сказал он.
Мишустин подчеркнул, что правительство намерено оказать поддержку тем, кто останется в России.
"Если иностранные компании бросают управление бизнесом в России, не заботятся о будущем своих предприятий и своих сотрудников, мы будем защищать интересы наших людей", — добавил председатель правительства.