МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Мошенники начали применять новую схему обмана, для которой они используют аккаунты россиян в онлайн-магазинах, предупредил "Сбер" в своем телеграм-канале. Стало известно, какие продукты россияне предпочитают покупать в интернете

Согласно материалам, злоумышленники взламывают личные кабинеты и оформляют возврат средств за сделанный недавно заказ. После этого они от лица магазина звонят клиенту и просят вернуть им отправленные "по ошибке" деньги.

Названные "сотрудником" реквизиты для перевода принадлежат аферистам, указывается в сообщении.

Россиянам рекомендуется не вести диалог с лицами, выдающими себя за работников магазина, а перезванивать напрямую в компанию, телефон которой обычно можно найти на официальном сайте.

Кроме того, следует использовать надежные пароли и двухфакторную идентификацию, которая не даст взломщикам попасть в личный кабинет, добавили в "Сбере".