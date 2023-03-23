МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Российский магазин приложений RuStore снизил комиссию для отечественных разработчиков за встроенные покупки, подписки или платные приложения, сообщил VK, выступающий одним из разработчиков маркетплейса. Мошенники придумали новую схему обмана с онлайн-магазинами

"Официальный магазин приложений снизил комиссию для российских разработчиков за встроенные покупки, подписки или платные приложения. Для издателей, которые подключили монетизацию через RuStore или опубликовали платные приложения, будет действовать комиссия от 0,9% до 3,35% на оборот до одного миллиона рублей с каждого продукта до конца года. Ее размер зависит от способа оплаты. Чаще всего пользователи платят банковскими картами — комиссия по таким платежам составит 2,5%", — говорится в сообщении.

Сниженная комиссия будет доступна разработчикам, которые подключили платежный SDK RuStore для приема платежей за встроенные покупки, подписки или платные приложения. Условия распространяются на доход от каждого продукта до одного миллиона рублей с момента начала программы.

Уточняется, что количество приложений от одного разработчика не ограничено. Если до конца 2023 года сумма платежей превысит миллион рублей, то комиссия на дальнейшие платежи составит 15%, а для продуктов в категории "Медиа" — 10%. Программа стартует 1 апреля и продлится до конца 2023 года.

"Для нас важно поддерживать российских разработчиков и создавать условия для развития их бизнеса. До конца года RuStore предлагает им максимально выгодные условия — паблишеры получат почти 100% доход от первого миллиона рублей. При этом публикация приложений в RuStore остается бесплатной и доступной для всех", — приводятся в сообщении слова операционного директора RuStore Ильи Сверчкова.

VK совместно с Минцифры РФ в конце мая прошлого года в ответ на отключение возможности оплачивать продукты российскими банковскими картами в Google Play и App Store запустили бета-версию отечественного магазина RuStore, которая работает на мобильных устройствах с операционной системой Android. В феврале 2023 года RuStore вышел из бета-тестирования, а также запустил личный кабинет на английском языке для иностранных разработчиков приложений.