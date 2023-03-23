МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Porsche SE, якорный инвестор Volkswagen, в четверг заявила, что до конца 2023 года намерена сократить свой чистый долг на величину до 16% по сравнению с предыдущим годом после того, как в прошлом году приобрела долю в Porsche AG. Aurus планирует выпустить 200 люксовых внедорожников

Согласно Porsche, она планирует сократить чистый долг до конца года до 5,6-6,1 млрд евро. В конце 2022 года он равнялся 6,7 млрд евро.

Председатель Porsche SE Ханс Дитер Петш сказал, что компания "реализует план устойчивого финансирования и погашения долга", поддерживаемый прибылью группы, а также получает дивиденды от Volkswagen и Porsche.

Она предложила дивиденд в размере 2,56 евро на привилегированную акцию и в размере 2,554 евро на обыкновенную акцию.

Обыкновенными акциями эксклюзивно владеют семьи-владельцы Volkswagen — Порше и Пиех. Это значит, что они получат дивидендные выплаты за 2022 год в размере около 391 млн евро из суммарных выплат в 783 млн евро.

"Для нас важно, чтобы этот предложенный дивиденд был сбалансирован между стабильными дивидендными выплатами и неуклонным погашением долга", — отметил Петш.

Холдинговая компания, контролируемая семьями-владельцами, VW увеличила долговой капитал до 7,1 млрд евро, чтобы в прошлом году выкупить 25% обыкновенных акций плюс одну акцию для размещения бумаг на бирже.

Благодаря повышению прибыли в VW прибыль Porsche SE в прошлом году выросла на 200 млн евро до 4,8 млрд евро. В 2023 году Porsche SE рассчитывает на прибыль после выплаты налогов в пределах от 4,5 млрд до 6,5 млрд евро.

Как утверждает Петш, акции Porsche SE слишком дешевы, а компания "значительно недооценена".

Гендиректор Porsche SE Оливер Блюме сегодня сказал, что дивидендные выплаты будут повышены, поскольку долг компании заметно снизился.

Кроме того, Петш сообщил, что инвесторы сильно заинтересованы в размещении на бирже акций PowerCo — аккумуляторного подразделения Volkswagen.

"Мы узнали от Volkswagen, что интерес по данному вопросу невероятно высок. Этот вопрос следует решить положительно", — сказал Петш в ходе конференц-звонка по итогам годовой отчетности холдинговой компании.

Листинги других дочерних структур Volkswagen пока не запланированы, уточнил он.

В ноябре прошлого года агентство Reuters передавало, что Volkswagen обсуждает с инвесторами возможность их присоединения к аккумуляторному подразделению в преддверии потенциального частичного первичного публичного размещения акций этого бизнеса. Однако на тот момент решение принято не было.