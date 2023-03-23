Силовики заинтересовались аферой с фиктивной сменой гендиректора Skillbox
Силовики начали проверку из-за возможной аферы с фиктивной сменой гендиректора Skillbox
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МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Информация о фиктивной смене гендиректора платформы Skillbox привлекла внимание правоохранительных органов, начата проверка, сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на источник.
Согласно сообщению, речь идет о возможной фальсификации в Едином государственном реестре юрлиц.
По данным собеседника агентства, в прошлом месяце неустановленные лица подделали документ о смене главы компании "Скилбокс", заверили его у нотариуса и подали в налоговую. На основании фальшивого решения была внесена запись в ЕГРЮЛ.
Skillbox — образовательная платформа с онлайн-курсами, входит в VK.