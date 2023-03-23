МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Информация о фиктивной смене гендиректора платформы Skillbox привлекла внимание правоохранительных органов, начата проверка, сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на источник. Против блогера Митрошиной возбудили уголовное дело по уклонению от налогов

Согласно сообщению, речь идет о возможной фальсификации в Едином государственном реестре юрлиц.

По данным собеседника агентства, в прошлом месяце неустановленные лица подделали документ о смене главы компании "Скилбокс", заверили его у нотариуса и подали в налоговую. На основании фальшивого решения была внесена запись в ЕГРЮЛ.

Skillbox — образовательная платформа с онлайн-курсами, входит в VK.