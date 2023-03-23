МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Банк России ведет работу по уточнению перечня чувствительной корпоративной информации, которую компании могут закрывать после 1 июля текущего года, рассказал советник директора департамента корпоративных отношений ЦБ РФ Павел Филимошин на Российском форуме финансового рынка. Поддержка населения, бизнеса и регионов назло санкциям: что ждет экономику

Он напомнил, что с марта 2022 года действует постановление правительства, которое позволяет практически всем компаниям закрывать и ограничивать объем раскрытия любой информации. Мера, согласно постановлению кабмина, в ноябре была продлена до 1 июля текущего года.

"Эта мера носит экстраординарный характер, и на стадии ее введения уже было понятно, что она может иметь положительный эффект на краткосрочном горизонте, поскольку позволяет купировать санкционные риски, не позволяет их распространять на более широкий круг лиц, но не должна иметь более долгосрочный эффект", — сказал он.

"Сейчас у нас никаких формальных критериев для сокрытия информации в компании нет, и, на наш взгляд, некоторые компании даже с некоторой долей избыточности подходят к этому процессу и скрывают даже ту информацию, которую, на наш взгляд, можно было бы вполне раскрывать", — добавил он.

С 1 июля 2023 года предполагается вернуться к нормальному режиму раскрытия информации, то есть вернуть обычные регуляторные требования по раскрытию информации, в том числе для тех компаний, у которых ценные бумаги допущены к торгам.

"При этом, конечно, никто не собирается отказываться от точечных изъятий из режима раскрытия информации. Сейчас они сделаны на уровне постановления правительства, там содержится и формальный критерий, и перечень тех случаев, в которых компания может определенную чувствительную информацию закрывать. Сейчас ведется работа по уточнению таких случаев и по уточнению самого перечня информации, которую компания может закрывать", — сказал он.

"С 2022 года, очевидно, у нас немножко ситуация геополитическая поменялась, появились новые субъекты Российской Федерации. Очевидно, нужно по крайней мере рассмотреть изъятие для тех компаний, которые инвестируют на новые территории, участвуют в реализации проектов на новых территориях, либо участвуют в цепочке поставок продукции двойного назначения. Этот процесс планируется завершить к моменту возобновления нормального режима раскрытия информации", — заключил он.