МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Маркетплейс Wildberries совместно с партнерами запустил в тестовом режиме доставку сверхгабаритных товаров, в том числе сантехники, на данный момент услуга доступна в Москве и Санкт-Петербурге, а также в Калужской, Тульской и Рязанской областях, сообщают в компании. Wildberries будет продавать электронику и бытовую технику под своим брендом

"В рамках пилотного проекта грузовая курьерская доставка мебели, инструментов и сантехники стала доступна жителям Москвы, Санкт-Петербурга, Калужской, Тульской и Рязанской областей… В будущем онлайн-платформа расширит зону доставки этих товаров", — говорится в сообщении. Уточняется, что доставка и подъем на этаж дома или квартиры для покупателей осуществляется бесплатно.

В будущем марктеплейс собирается расширить ассортимент доставляемых сверхгабаритных товаров за счет сотрудничества с новыми предпринимателями и брендами. Сейчас в тестовой программе участвуют более 50 ритейлеров, среди которых "Лазурит", "Домотека", Buyson.

"Видим высокий интерес покупателей к покупке мебели, сантехники и инструментов на нашей платформе… Ожидаем, что доставка сверхкрупногабаритных товаров будет востребована как у предпринимателей, которые с помощью нашей платформы могут расширить свою клиентскую аудиторию, так и у покупателей. Ранее мы запустили маркетплейс сервисов, благодаря которому на нашей платформе можно не только приобрести новую мебель или сантехнику, но и заказать ее установку и подключение", — подчеркнули в компании.