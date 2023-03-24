КЕМЕРОВО, 24 мар — ПРАЙМ. Работники двух угледобывающих предприятий Кузбасса пожаловались заместителю генпрокурора России Дмитрию Демешину на то, что нормы безопасности на шахтах нарушаются, а людей заставляют работать по выходным. Добыча угля в России достигла уровня 2019 года, заявил Шульгинов

"Так, об отсутствии трапов для передвижения по выработке наклонного конвейерного ствола сообщили работники "Шахты "Чертинская-Коксовая", шахтеры "Распадская-Коксовая" пожаловались на привлечение без их согласия к работе в выходные дни", – сообщает окружное управление Генпрокуратуры в пятницу.

Заместитель генерального прокурора поручил прокурору Кемеровской области проверить все обращения и поставит ситуацию на контроль. Личный прием Демешина прошел в Новокузнецке.