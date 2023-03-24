МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск Альфа-банка, требующего взыскать около 549 миллионов рублей с кипрской DTSRetail Ltd, основного владельца крупнейшего российского сотового ретейлера "Связной", следует из информации в картотеке арбитражных дел. Суд обязал S&P опровергнуть причастность "Роснефти" к контрабанде топлива

Иск поступил в суд 22 марта и к производству пока не принят. Третьими лицами истец просит привлечь к делу ООО "Сеть Связной" и ООО "Самсунг Электроникс Рус Компани". Основания исковых требований пока не приводятся.

В тот же день, как сообщало РИА Новости ранее, Альфа-банка предъявил DTSRetail Ltd еще один иск – на сумму около 7,7 миллиарда рублей, его основания тоже пока не сообщаются, и к рассмотрению он на данный момент тоже не принят.

Альфа-банк в июле уже обращался с иском к DTSRetail Ltd на сумму почти 6 миллиардов рублей. Тогда одновременно иск на такую же сумму был подан и к самому ООО "Сеть Связной". В итоге стороны договорились об урегулировании – от иска к кипрской компании банк в ноябре отказался, а с ритейлером в декабре заключил мировое соглашение. По его условиям "Связной" должен был выплатить более 6,7 миллиарда рублей с процентами до конца 2025 года.

Между тем, ООО "Сеть Связной" 7 марта подало заявление о собственном банкротстве. Оно принято как заявление о вступлении в дело о банкротстве, которое арбитражный суд Москвы за день до этого возбудил по заявлению индивидуального предпринимателя из Мордовии Петра Колотилина. Первое заседание по делу о банкротстве ритейлера пройдет 2 мая.

"Связной" (объединяет магазины под брендами "Связной" и "Евросеть") — крупнейшая розничная сеть в сегменте высоких технологий и крупнейший онлайн-продавец смартфонов в России. Сеть компании по состоянию на начало 2021 года насчитывала 5 тысяч магазинов в 1,3 тысячи населенных пунктов России. По данным ЕГРЮЛ, кипрской компании DTSRetail в ООО "Сеть Связной" принадлежит 69,25%, у нидерландской Euroset Holding NV – 24,89%, у АО "Группа компаний "Связной" – 5,61%, остальные 0,25% — у виргинского офшора "Синнамон Шор Лтд".