МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Инвестор из США Майкл Калви, который получил условный срок за растрату 2,5 миллиарда рублей, уехал из России до вступления приговора в силу, сообщил РИА Новости информированный источник. Центробанк продлил запрет на продажу акций недружественных стран

"Калви и (второй осужденный француз Филипп) Дельпаль покинули Россию сразу после отмены меры пресечения. Сейчас они находятся в своих странах", — заявил источник.

Инвестор намерен вернуться в Россию на рассмотрение своей жалобы на приговор, заявил его адвокат Тимофей Гриднев в Мосгорсуде.

"Калви планирует приехать на заседание, но с учетом текущих событий, ему сложно получить визу. Если получит — приедет", — сказал он.

Адвокат второго осужденного француза Филиппа Дельпаля, который также покинул Россию, сообщил, что тот приедет, если получит визу.

В августе 2021 года Мещанский суд Москвы приговорил к условным срокам всех фигурантов дела инвестфонда Baring Vostok, обвиняемых в растрате 2,5 миллиарда рублей. В частности, основатель инвестфонда Калви получил 5,5 лет условно, другой фигурант — француз Филипп Дельпаль — 4,5 года условно. При этом суд снял арест с имущества Калви. Согласно приговору, Калви необходимо регулярно посещать уголовную инспекцию после вступления приговора в силу, пока же у него нет никакой меры пресечения.

Первоначально на них были наложены запреты, в частности, выходить ночью из дома, но суд отменил эти ограничения. Обязанность отмечаться в инспекции два раза в месяц еще не вступила в силу, поэтому на момент отъезда никаких запретов покидать страну не было.

В пятницу Мосгорсуд рассматривает апелляционные жалобы на приговор, вынесенный еще в 2021 году.