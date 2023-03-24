МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Известный американский предприниматель Илон Маск в соцсетях опроверг новость о том, что фонды из Саудовской Аравия и Объединенных Арабских Эмиратов планируют вложить деньги в его компанию Space X. Илон Маск заявил о доступности подписки Twitter Blue по всему миру

Ранее издание Information сообщило, что инвестировать в эту компанию американского миллиардера, занимающуюся космическими полётами, собираются компания Badeel, полностью принадлежащая саудовскому суверенному фонду Public Investment Fund (PIF), а также эмиратская Alpha Dhabi.

"Неправда", — коротко ответил Илон Маск в своем аккаунте в Twitter на твит, содержащий новость о таких предполагаемых инвестициях.

Тем временем во вторник агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщало, что администрация США обеспокоена растущим влиянием Маска, контролирующего компании в критически значимых для страны отраслях, и обсуждает возможность принудительного разделения его активов. Подчеркивалось, что Маск может быть подвержен "иностранному манипулированию", а финансирование с Ближнего Востока для покупки соцсети Twitter может стать поводом для блокировки сделки Комитетом по иностранным инвестициям в США по соображениям "национальной безопасности".